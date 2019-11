Derby alle porte per il Giugliano, rivelazione del girone I del campionato di serie D, che domenica affronterà in trasferta il Nola. Gli uomini di Agovino sono reduci dalla netta affermazione casalinga con il Licata: tre punti che hanno consentito ai gialloblu di piazzarsi nella parte alta della classifica. Protagonista indiscusso di questo scorcio di campionato è l'attaccante Vincenzo Caso Naturale, classe 1990, autore di cinque reti in dieci gare.



Una marcatura ogni 157 minuti: questa la media del fantasista del Giugliano, che nel suo bagaglio tecnico - nonostante sia alto solo 1 metro e 70 centimetri - anche l'incornata aerea. L'anno scorso, nel campionato di Eccellenza, Caso Naturale aveva realizzato ben 15 gol, risultando determinante per il salto di categoria.



"E' tutto il reparto offensivo - spiega il tecnico Massimo Agovino - che sta migliorando gara dopo gara. Le tre punte si cercano con costanza e da qualche settimana riusciamo ad esprimere anche un buon calcio. A Nola sarà dura - aggiunge il trainer giuglianese - ma occorre invertire il trend: dobbiamo raccogliere punti anche lontani dalle mura amiche".



