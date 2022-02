Giugliano-Nuova Florida è il crocevia, Ferraro: «Siamo pronti alla battaglia»

Vigilia di big match per il Giugliano, che domani ospita al De Cristofaro il Team Nuova Florida. La compagine laziale è tra le più in forma del torneo. Il Giugliano, in caso di vittoria, ridimensionerebbe (e di molto) le ambizioni delle inseguitrici: «Abbiamo una media di 2,62 punti - spiega il tecnico del Giugliano Giovanni Ferraro (nella foto) - qualcosa di straordinario di cui tutti devono rendersi conto e andarne fieri. Nonostante ciò il campionato è apertissimo e questo la dice lunga sulla forza delle nostre avversarie. È stata una buona settimana di lavoro, abbiamo delle situazioni particolari da valutare nelle ultime ore, ma siamo pronti per la sfida».

L’allenatore ha poi aggiunto: «Il Nuova Florida sta facendo una stagione davvero importante. Merita tutti i punti che ha. Nella sessione invernale di mercato hanno fatto acquisti di valore. Lavorano bene da anni, li rispettiamo ma sappiamo che dobbiamo pensare a noi stessi. Siamo consapevoli di ciò che siamo e che vogliamo ottenere».