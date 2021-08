Giugliano, nuovi rinforzi: arrivano De Rosa e Amoriello

Ancora due acquisti, il Giugliano calcio 1928 non si ferma più. Il club gialloblù, che ha già ufficializzato l'acquisto di tredici calciatori, ha annunciato poco fa di aver raggiunto l'accordo con i calciato Emmanuele De Rosa (nella foto), centrocampista classe 2002, che la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Afragolese, totalizzando 15 presenze.

Contestualmente la società ha comunicato di aver acquistato il diritto delle prestazioni sportive di Kevin Amoriello, centrocampista 17 enne su cui avevano messo gli occhi anche altri club della regione. Il Giugliano non ha ancora ufficializzato il nome dell'allenatore, che al 99 per cento sarà Giovanni Ferraro. La comunicazione è attesa per le prossime ore. La preparazione al campionato sarà svolta a Giugliano (prima parte) e successivamente a Rivisondoli.