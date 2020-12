Ancora un colpo di scena, l'ennesimo in casa Giugliano. La società gialloblu ha comunicato poco fa l'interruzione del rapporto professionale con i quattro veterani della squadra: Liccardo (capitano), Carbonaro, Di Girolamo e Caso Naturale. Le ragioni dell'improvviso addio dei calciatori-simbolo del club, già messi alla porta nei mesi scorsi e poi richiamati alla corte di Massimo Agovino, non sono state rese note. Il Giugliano, da oltre mese fermo per le vicissitudini legate al Covid, tornerà in campo domenica. I tigrotti saranno di scena sul terreno dell'Afragolese.

