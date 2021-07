Giugliano, nuovo colpo di scena: niente Torre Annunziata, si valuta Casoria

Archiviato l'addio del presidente Mario Pellerone, dimessosi ieri in polemica con il Comune di Giugliano, la guida della compagine gialloblu (al momento) è stata affidata a Riccardo Franceschini. La compagine giuglianese, che ha chiesto il ripescaggio in serie D, sembrava orientata a trasferire il titolo sportivo a Torre Annunziata. Così non sarà, almeno secondo gli ultimissimi rumors. Si fa strada invece un'altra ipotesi: quella del trasferimento del titolo sportivo a Casoria. Si attende, ad ogni modo, l'esito del ripescaggio che sarà noto nei prossimi giorni. A Giugliano ci sarà sicuramente un'altra squadra, quella guidata dalla famiglia Mazzamauro, che parteciperà al campionato di serie D.