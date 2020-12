Hanno dati esiti confortanti i test diagnostici effettuati sui calciatori del Giugliano. Tutti gli effettivi sono risultati negativi. L'unico positivo al Covid è il calciatore sottoposto al tampone sabato scorso, al termine dell'allenamento di rifinitura svolto al De Cristofaro, poco prima che la squadra si dirigesse in aeroporto. Il Giugliano, che stamani ha ripreso la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato, non scenderà in campo nemmeno domenica prossima. La data del match con il Muravera, rinviata per ben due volte, non è stata ancora fissata dalla Lega. Protocollo alla mano, i tigrotti - prima di scendere in campo con Carbonia e Afragolese (altri due incontri rinviati per Covid) - dovranno prima recuperare la gara in programma con la compagine sarda. Il calciatore attualmente positivo è in buone condizioni: non ha più la febbre, ma dolori muscolari e altri lievi sintomi.

