Il nome del nuovo allenatore del Giugliano, che subentrerà al dimissionario Guglielmo Tudisco (nella foto), sarà ufficializzato in giornata. La società gialloblu ha già individuato il successore del tecnico che ieri mattina, tra lo stupore generale, ha deciso di interrompere il suo rapporto con il club. Tudisco era arrivato a Giugliano poco più di tre mesi fa. Chiamato a sostituire Massimo Agovino, il tecnico che la scorsa stagione ha guidato i tigrotti concludendo la sua esperienza sulla panchina del Giugliano con un sorprendente terzo posto alle spalle di Savoia e Palermo.



«Ci siamo lasciati di comune accordo e in buoni rapporti - spiega Tudisco - Sono un giuglianese, ero e resto un tifoso del Giugliano. Sono andato via per il bene della società e della squadra, ma non mi va di scendere nei particolari. Un giorno, forse, le strade si rincontreranno». Ultimo aggiornamento: 11:25