Cuore Giugliano, nel finale superato l'Ostiamare

Il Giugliano supera di misura (1-0) l'Ostiamare al termine di una gara avvincente. I padroni di casa hanno spinto fin dal primo minuto, sfiorando in più di un'occasione la rete del vantaggio.

Il gol che ha deciso il match è arrivato soltanto nei minuti finali: De Rosa in mischia è riuscita a far saltare il bunker allestito dai laziali. La gara è stata giocata a porte chiuse. Lo stadio De Cristofaro infatti è ancora inagibile. Il Giugliano, dopo due turni, è in cima alla classifica.