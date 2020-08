La prima amichevole della stagione, il primo successo nello stadio di casa. Il Giugliano di Guglielmo Tudisco, già da qualche giorno in ritiro, ha battuto al De Cristofaro il Pianura in una gara ricca di spunti interessanti. Per i tigrotti, che tra qualche giorno si trasferiranno ad Alfedena (Abruzzo) per la seconda parte del ritiro precampionato, sono andati a segno l'attaccante Caso Naturale (rigore) e il centrocampista Tarascio.



Un buon test per il tecnico Tudisco, insomma, che arriva dopo le buone notizie sul fronte mercato: il Giugliano ha infatti raggiunto l'accordo con l'ex difensore azzurro Mariano Stendardo. Sarà a lui a fare coppia, al centro della difesa, con Rosario Di Girolamo, altro veterano del gruppo.

