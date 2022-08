Giugliano, per Piovaccari primo gol con la maglia gialloblu

Primo gol con la maglia del Giugliano per Federico Piovaccari, il bomber 38 enne arrivato poche settimane fa alla corte di Raffaele Di Napoli. Piovaccari, ex Rayo Vallecano e Steaua Bucarest, è andato a segno nel test amichevole . terminato con il risultato di 3-3 - contro il Vastogirardi, compagine dilettantistica abruzzese. Per i giallublu sono andati in rete anche Ceparano e il brasiliano Galdestony, quest'ultimo a segno anche contro il Chieti alcuni giorni fa. I tifosi, intanto, sono in fibrallazione e chiedono al Comune di Giugliano - in vista dei primi turni casalinghi di campionato da disputare al Partenio di Avellino - di mettere a disposizione autobus per tutti i sostenitori dei tigrotti.