Termina col punteggio di 3-0 il proseguimento del match tra Nocerina e Giugliano, valido per la prima giornata nel girone G di Serie D, sospeso al 14' del primo tempo 10 giorni fa per impraticabilità di campo. La gara si è giocata ad Angri per indisponibilità del San Francesco.

I gialloblu ospiti confermano i gravi problemi in fase difensiva, rimediando un'altra scoppola dopo il sonoro 1-5 interno patito per mano del Formia sabato scorso. In casa Nocerina c'è ancora Dammacco sul taccuino dei marcatori, con la doppietta che nel giro di pochi minuti sembra chiudere i conti del match.

Cavallaro presenta qualche novità a causa degli infortuni di Cappa e Impagliazzo. Assenze di peso per il Giugliano, che lascia a casa l'esperienza di Tarascio e Di Girolamo.

Si parte appunto dal 14' e dopo un quarto d'ora la Nocerina passa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, uno svarione difensivo favorisce i molossi; l’arbitro concede la norma del vantaggio dopo un fallo del portiere su Diakité, Dammacco irrompe da opportunista e trova il gol.

Dopo 7’ il raddoppio tra le vibranti proteste degli ospiti. L’assistente segnala posizione irregolare di Diakité, ma è Manoni a ricevere palla e dunque la bandierina si abbassa. Sul traversone ancora Dammacco si inserisce con grande tempismo per il terzo sigillo personale. Gialloblu a muso duro contro l'assistente, che in pratica inganna la difesa dei tigrotti dopo aver alzato e abbassato la bandierina in pochi secondi.

A inizio ripresa il Giugliano ci prova con Carlo Orefice, che chiama Volzone alla deviazione in corner. Ci prova ancora Dammacco senza successo, prima della nuova svolta a metà del secondo tempo. Un controllo difettoso di Talamo inganna Carbonaro che è costretto a stendere l'avversario: secondo giallo, Giugliano in dieci e discorso chiuso pochi minuti dopo.

La Nocerina cala infatti il tris con Cuomo su assist di Talamo, mettendo in ghiaccio i primi 3 punti stagionali nel girone G di Serie D. Domenica i molossi giocheranno ancora in casa, ospitando la Torres. Per il Giugliano un impegno proibitivo, in trasferta contro un Latina che figura tra le pretendenti al salto diretto in Serie C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA