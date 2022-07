Giugliano, due portieri per Di Napoli: arrivano Sassi e Viscovo

In 24 ore arrivano due portieri alla corte di Raffaele Di Napoli. Il Giugliano ha annunciato di aver trovato un accordo, a titolo definitivo, con Aniello Viscovo, portiere, classe 1999, che ha sottoscritto un contratto biennale.

In precedenza, il club fresco di promozione in serie C aveva annunciato l'arrivo a Giugliano di Jacopo Sassi, portiere 19 enne prelevato dall'Atalanta. Sassi arriva in prestito con un accordo su base annuale. Due portieri in entrata, insomma, che compenseranno (a meno di clamorose sorprese) l'uscita di Francesco Baietti, di proprietà del Napoli.