Prime dichiarazioni ufficiali per il neo tecnico del Giugliano Guglielmo Tudisco, presentato oggi alla città. La conferenza stampa si è svolta allo stadio De Cristofaro, alla presenza dei vertici della società gialloblu. "Mi rende orgoglioso parlare da allenatore del Giugliano - ha esordito Tudisco, ex tecnico dell'Equipe Campania - Vivo a Giugliano da 30 anni e ho sposato una giuglianese: porto pertanto questa città nel cuore e sono convinto di poter ben figurare. Ora tocca a me ripagare la fiducia della società".



Il trainer dei tigrotti ha chiarito che non intende adottare un unico modulo tattico: "Non sono un integralista - ha aggiunto - amo lavorare con giocatori duttili, flessibili". Il presidente Luigi Sestile ha annunciato agevolazioni per i futuri abbonati: "Avranno la possibilità di poter dilazionare il pagamento. Cerchiamo in questo modo di venire incontro alle esigenze dei cittadini colpiti duramente dall'emergenza sanitaria. Quanto a Tudisco, lo abbiamo scelto anche per le sue qualità morali". Il ds Franco Mango si è pronunciato, invece, sull'eventuale ripescaggio in C: "Siamo in attesa di eventuali decisioni, ma ci stiamo preparando per affrontare al meglio sia la serie D che eventualmente la C. L'ossatura della rosa rimarrà ad ogni modo identica, indipendentemente dalla categoria. Con il mister ci stiamo già confrontando per il completamento della rosa". © RIPRODUZIONE RISERVATA