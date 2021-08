Giugliano, presentazione in grande stile per Mazzamauro

Presentazione in grande stile ieri sera per il neo patron del Giugliano calcio 1928 Alfonso Mazzamauro. L'evento si è tenuto in piazza Gramsci. Svelato l'organigramma societario: Alfonso Mazzamauro è il presidente onorario. Con il neo patron del Giugliano calcio 1928 collaboreranno la presidentessa Elena Annunziata Mazzamauro, il presidente Ciro Mazzamauro, il direttore generale Ciro Sarno e il direttore sportivo Andrea Giannarelli. Scelta la sede del ritiro precampionato: Rivisondoli, dove si terrà la seconda parte della preparazione. Ai tifosi è stato mostrato anche il logo della nuova società.

"Non faccio promesse - ha spiegato Alfonso Mazzamauro - ma posso dire ai tifosi che lotteremo per il vertice. Ho scelto Giugliano perché qui ci sono le necessarie componenti per fare calcio ad un certo livello: c'è una grande tifoseria, un'amministrazione comunale sensibile e un imprenditore come Donato Poziello che mi sostiene. Ricorderò sempre con affetto i tifosi del Savoia, ma a Torre Annunziata non era possibile fare calcio come lo intendo io". Il nome dell'allenatore che guiderà la compagine giuglianese sarà svelato nelle prossime ore. Circola con insistenza quello di Giovanni Ferraro.