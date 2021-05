Giugliano, il presidente Palma: «Gratis la cessione, ma nessuno interessato»

Il presidente del Giugliano Giovanni Palma (nella foto) non recede dal propio intento e, anzi, rilancia. La società, nelle scorse settimane finite nel mirino dei gruppi ultras, può essere ceduta a titolo gratuito. "Finora nessuno si è fatto avanti, ma noi siamo disponibili - spiegano i vertici del club gialloblu - E per dimostrare la nostra buona volontà e l'assoluta disponibilità verso chiunque, nei giorni scorsi abbiamo consegnato un verbale in bianco al sindaco. Chi vuole, si faccia avanti ora e rileverà la società senza doversi sobbarcare alcun onere. Se invece qualcuno si presenterà a giugno, avanzeremo le nostre legittime richieste economiche".

Sul fronte strettamente tecnico, la squadra - agli ordini di mister Maschio - si sta preparando per la gara interna di domenica con il Lanusei, che sarà anticipata alle ore 14,30. Indisponibili Conte (infortunio al ginocchio) e Abonckelet, ancora positivo al Covid.