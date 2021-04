Giugliano, Palma scrive a Sibilia: «Bloccare le retrocessioni dalla D»

Il presidente del Giugliano Giovanni Palma (nella foto), con una nota inviata ai vertici della Lega Nazionale Dilettanti, chiede il blocco delle retrocessioni per il campionato di serie D. Il massimo dirigente del Giugliano, cenerentola del girone G, ha inoltrato la richiesta al presidente Sibilia e per conoscenza ai presidenti degli altri club del massimo campionato dilettantistico. Palma, nella sua nota, parla di «campionato falsato dalla pandemia e di squadre, quelle di D, costrette a sobbarcarsi enormi sforzi economici per portare avanti i campionati».

«Quello di D sarebbe, tra i campionati dilettantistici - sottolinea Palma - l'unico ad avere retrocessioni. Si tratta di una palese ingiustizia a fronte del grande impegno profuso dai club. Fermo restando il diritto per le vincitrici del campionato di Eccellenza di salire in D, si chiede il blocco delle retrocessioni per la serie D. Se non ciò non avvenisse - conclude il presidente dei tigrotti - si aprirebbe la strada a ricorsi anche in sede di giustizia ordinaria».