Ancora un colpo di mercato per il Giugliano. La società gialloblu ha infatti annunciato l'acquisto di Biagio Filogamo dal Benevento. Attaccante di azza, Filogamo ha giocato nelle giovanili del Benevento prima di passare alla Vibonese e al Picerno. Una trattativa lunga per un calciatore classe '98 dal sicuro avvenire e che ha tutta la voglia di dimostrare il proprio valore. La trattativa per portarlo a Giugliano è stata così lunga e articolata: Filogamo, infatti, è stato strappato ai top club di serie D e a tante squadre di serie C, di tutti i gironi, alla ricerca di una punta. Il 22 enne ha però scelto il Giugliano, quinta forza del girone I, che domenica affronterà in casa il Roccella. © RIPRODUZIONE RISERVATA