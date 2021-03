Colpo del Giugliano, preso l'attaccante francese Celestine

Un nuovo attaccante alla corte del tecnico Imbimbo. Il Giugliano, cenerentola del girone G, ha annunciato poco fa l'acquisto di Enzo Celestine, centravanti francese classe 1997. Dotato di un fisico imponente, Celestine ha iniziato la sua carriera in Francia con la maglia del CA Pontarlier, per poi maturare esperienze calcistiche importanti in Belgio con diverse squadre: Wallonia Walhain, URSL Visé e AFC Tubize.

"Arriva in Italia con tanta voglia di imporsi - spiegano i vertici della società gialloblu - Ha sposato la causa gialloblù con l'obiettivo di raggiungere tanti prestigiosi traguardi". A Giugliano, nei giorni scorsi, erano sbarcati altri due calciatori: Conte e Abonckelet, entrambi centrocampisti. La formazione allenata da Imbimbo sarà di scena domenica sul campo della Vis Artena, all'andata sconfitta per 1-0.



