Giugliano, primi due acquisti: Salvemini e Zullo alla corte di Di Napoli

Primi acquisti in casa Giugliano: la società gialloblu, fresca di promozione in serie C, ha comunicato di aver trovato un accordo a titolo definitivo per il diritto delle prestazioni sportive di Walter Zullo, difensore classe 1990. Il giocatore ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo. Poco prima, invece, era stato annunciato l'ingaggio di Francesco Salvemini, attaccante classe 1996, che ha invece sottoscritto un contratto biennale. Zullo e Salvemini sono i primi due colpi della gestione Amodio, il direttore sportivo presentato ufficialmente alla città la scorsa settimana assieme al tecnico Raffaele Di Napoli.