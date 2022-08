Giugliano, bene i primi test: battuto anche il Chieti

Primi riscontri positivi dal ritiro di Rivisondoli. Il Giugliano di Lello Di Napoli ha battuto in amichevole anche il Chieti: 2-1 lo score finale. Per i gialloblù a segno Gladestony, uno dei centrocampisti di maggior talento dei tigrotti, e Ghisolfi, neo arrivato. Buone indicazioni, insomma, per il tecnico che domani - nell'impegno con il Vastogirardi calcio (compagine dilettantistica locale) - saggerà nuovamente la condizione generale della truppa. Il Giugliano nella prima uscita stagionale aveva ben figurato anche contro la Mariglianese, battuta allo stadio Vallefuoco di Mugnano con un roboante 5-0.