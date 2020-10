I primi tre punti della stagione conquistati in casa, contro la Vis Artena, nel giorno del ritorno in panchina di Massimo Agovino. Il Giugliano supera di misura (1-0) i laziali con un gol siglato nella ripresa da Caso Naturale. Il numero dieci dei tigrotti raccoglie un preciso cross di capitan Liccardo e con una perfetta incornata batte il portiere ospite Manni.

Primo tempo ben giocato dal Giugliano, apparso più ordinato e meglio messo in campo rispetto alle precedenti prestazioni. Nella ripresa ritmi più blandi e tanto nervosismo in campo. La Vis Artena, che ha giocato parte della seconda frazione in inferiorità numerica, si è vista poche volte dalle parti di Piazza.

