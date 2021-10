Giugliano, primo big match della stagione con la Nuova Florida

Una vigilia di campionato particolarmente sentita in casa Giugliano. I gialloblu, reduci da due successi nei primi due turni di campionato, affronteranno domani in trasferta il Team Nuova Florida, compagine rivelazione di questo primo scorcio di stagione. Entrambe le formazioni sono in vetta alla classifica. Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole di Giovanni Ferraro (nella foto), tecnico del Giugliano: "Al momento - spiega il trainer dei tigrotti - ciò che mi rende più soddisfatto è il lavoro costante e quotidiano dei ragazzi. I risultati di questa prima settimana sono solo l’inizio di un percorso che ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta. Siamo in crescita, ci sono ampi margini di miglioramento".

Il tecnico ha poi aggiunto: "Abbiamo svolto una buona settimana di lavoro, intera senza nessuna sosta, lavorando sia sulla forza che sulla velocità. Era importante avere a disposizione una settimana tipo per i ragazzi, senza viaggi o partite infrasettimanali. Stiamo bene. Domani affrontiamo una squadra forte. Ha conquistato sei punti come noi, hanno costruito un buon mix tra giovani e esperti. Fanno della freschezza e dell’aggressività la loro arma principale".