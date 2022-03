Giugliano, primo campanello d'allarme; Ferraro: «Fase complessa del torneo»

In casa Giugliano è suonato il primo campanello d'allarme della stagione. I tigrotti, sconfitti domenica sul campo del Muravera, restano a più sette sulla Torres ma qualche preoccupazione inizia ad affiorare tra i tifosi. Negli ultimi turni il Giugliano sembra aver perso lo smalto di inizio stagione.

«Siamo in una fase complessa del campionato e dobbiamo essere consapevoli di quanto fatto - spiega il tecnico Giovanni Ferraro - Il percorso è lungo e difficile ma la classifica dice che siamo lì, a più 7 dalle nostra prima inseguitrice al momento. Le sconfitte fanno parte di questo sport e devono servire per migliorare. Vanno analizzate, metabolizzate e va dato loro il giusto valore. Da oggi - aggiunge il trainer del Giugliano - ricominciamo a lavorare, alla conquista del nostro obiettivo. Dispiace tanto per i tifosi che sono stati fantastici anche in Sardegna».