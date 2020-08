Primo giorno di ritiro in terra d'Abruzzo per il Giugliano di Guglielmo Tudisco. La truppa gialloblu è partita stamani dallo stadio De Cristofaro di Giugliano ed è arrivata ad Alfedena, sede della seconda parte del ritiro pre-campionato, nel primo pomeriggio. Ad accompagnare e sostenere la squadra il presidente Luigi Sestile.



Il gruppo, reduce da quasi due settimane di intensi allenamenti a Giugliano, alloggerà all'Hotel Alisma per l'intera settimana. Aggregati alla comitiva anche i quattro nuovi acquisti: Caparro, Casillo, Orefice e Diarrosouba. Ad Alfedena il Giugliano disputerà anche un paio di amichevoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA