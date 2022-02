Giugliano, la protesta della società: «La Lega tuteli la nostra squadra»

Il Giugliano non ci sta e in una nota, inviata ai vertici della Lega e della Federazione, esprime il proprio disappunto per gli episodi registrati nel corso delle ultime due gare di campionato. La società ribadisce «di aver sempre agito nel rispetto delle norme e delle leggi e di aver sensibilizzato le autorità preposte alla tutela del club e della propria tifoseria. La società - si legge ancora nella nota - si rimette e confida nella Lnd e in tutte le autorità, sottolineando che difenderà sempre con forza i propri valori e quelli di questo sport».

Nelle ultime due gare di campionato, con Cinthyalbalonga e Arzachena, i tigrotti avevano manifestato non poche perplessità per le direzione di gara e per la mancata concessione di alcuni calci di rigore.