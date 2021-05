Giugliano, il 19 maggio il recupero con l'Arzachena: 3 giorni dopo Torres

Si recupererà il 19 maggio la gara - rinviata già per ben due volte - tra Arzachena e Giugliano. I tigrotti, prima di giocare con l'Arzachena, saranno di scena domenica sul campo della Torres, a Sassari. La comitiva gialloblu resterà in Sardegna e tre giorni dopo affronterà l'Arzachena.

Il match era stato rinviato per le vicissitudini legate alla positività di alcuni tesserati. La formazione allenata da Maschio, reduce dal pareggio casalingo con il Lanusei, è ormai ad un passo dalla retrocessione in Eccellenza. Per il Giugliano, ultimo in graduatoria, sono ancora fermi ai box Conte e Abonckelet.