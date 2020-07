Il Giugliano, da ieri ufficialmente iscritto al campionato di serie D, ne approfitta per lanciare un nuovo appello ai tifosi. «La società FC Giugliano 1928 comunica che nella stagione 2020/2021 proseguirà il percorso calcistico in serie D - spiegano in una nota i vertici della società - Ci saremo anche noi ai nastri di partenza della quarta serie nazionale, per vivere un'altra prestigiosa stagione onorando e portando in alto i nostri colori. Confidiamo - aggiungono i dirigenti gialloblu - nell’immancabile sostegno dei nostri tifosi, fondamentale per portare avanti un progetto solido ed ambizioso».



Niente ripescaggio in C, insomma, così come auspicato e sognato da tanti tifosi. La squadra, rafforzata nel reparto avanzato con l'arrivo di Raffaele Poziello, inizierà il 31 luglio il ritiro precampionato. I gialloblu resteranno sette giorni in Abruzzo, fino all'8 agosto, per poi completare la preparazione allo stadio De Cristofaro di Giugliano.