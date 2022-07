Giugliano, nuova stagione al via: allenamenti al Vallefuoco di Mugnano

Al via la stagione ufficiale. Il Giugliano si è radunato allo stadio Vallefuoco di Mugnano, dove per dieci giorni la squadra di Lello Di Napoli espleterà la prima parte della preparazione. Subito dopo, nelle more della conclusione dei lavori allo stadio comunale di Giugliano, la compagine gialloblu si trasferrà a Rivisondoli.

La società, intanto, ha annunciato un nuovo acquisto: è Matteo Ghisolfi, classe 2002, proveniente dalla Cremonese, l'ultimo giocatore a sbarcare a Giugliano. In precedenza erano stati ufficializzati altri dieci calciatori, tra cui due portieri e il brasiliano Felippe, reduce dall'esperienza nella serie B portoghese.