Prime sedute di allenamento con diversi under in prova. Il Giugliano, guidato in panchina da Guglielmo Tudisco, è già al terzo giorno di lavoro. La compagine gialloblù si allena al De Cristofaro, lo stadio di casa, prima tappa del ritiro precampionato. Sono diversi i giovani monitorati dal tecnico e dalla società, che deve puntellare l'attuale rosa con un 2002 e un difensore centrale con buona esperienza.



Tudisco ha parlato chiaro alla squadra: «Unità di intenti e determinazione», queste le parole d'ordine dell'allenatore che ha raccolto l'eredità (pesante) di Massimo Agovino. Particolare attenzione è stata riservata, in questa prima fase della preparazione, alle norme da seguire in materia di Covid-19. Ultimo aggiornamento: 12:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA