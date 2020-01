Derby alle porte per il Giugliano, quarta forza del campionato, che domenica scenderà in campo sul terreno del San Tommaso. Una sfida fondamentale per il proseguio della stagione. I gialloblu di Massimo Agovino hanno intanto regolato (5-1) in amichevole la Sibilla Flegrea, affrontata al De Cristofaro di Giugliano e sconfitta con le reti di Dublino , Esposito (doppietta) e La Ferrara (doppietta).



Un test utile per saggiare le condizioni della squadra, reduce dalla vittoria interna con il Marsala, e soprattutto degli assenti nell'ultimo turno di campionato. In casa del San Tommaso si rivedranno Caso Naturale, l'attaccante più talentuoso e prolifico del Giugliano, Micillo e Tommaso Manzo.



