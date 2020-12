Gli ultimi due indisponibili, Arario e Mennella, sono rientrati da ieri nel gruppo. Il Giugliano prosegue la preparazione in vista del derby con il Savoia, in programma nel giorno dell'Epifania, con l'organico al completo. I gialloblu hanno metabolizzato la pesante e inattesa battuta d'arresto rimediata in quel di Cassino e ora puntano a riscattarsi nelle prossime due gare di campionato.

La prima sfida in calendario è quella con il Savoia (si giocherà al De Cristofaro di Giugliano); la seconda invece vedrà i tigrotti (il 10 gennaio) di scena sul terreno del Lanusei. La società, intanto, è ancora vigile sul mercato: "Se si presenteranno buone opportunità - conferma il ds Franco Mango - rinforzeremo ulteriormente la rosa. La sconfitta di Cassino? E' stata una giornata storta. Abbiamo incassato tre gol in poco più di di mezz'ora. Ma ora siamo già concentrati sulle prossime sfide di campionato".

