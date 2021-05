Giugliano, Celestine sbaglia un rigore: bruciante sconfitta sul campo della Torres

Una sconfitta di misura (2-1) che brucia. Il Giugliano cade sul campo della Torres, diretta concorrente per la salvezza, al termine di una gara ricca di emozioni, a tratti segnata dal nervosismo. I tigrotti partono subito bene, ma al 6' falliscono un rigore con l'attaccante Celestine, che si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore sardo Carta. I padroni di casa, scampato il pericolo, si riversano nella metà campo del Giugliano e sbloccano il risultato al 14' con Likaxhiu. Il raddoppio è siglato da Gomez a dieci minuti dalla fine del primo tempo. In avvio di ripresa, al 7', è Stendardo ad accorciare le distanze. I gialloblu di Maschio ci credono e in più di un'occasione sfiorano il pareggio. L'ultima occasione è sui piedi di Porcaro, ma il neo entrato non riesce a ribadire in rete.