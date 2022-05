Giugliano, che scoppola: il Cynthialbalonga vince 6-2

Pesante scoppola per il Giugliano, già certo del salto tra i professionisti, che incassa sei gol sul campo del Cynthialbalonga. Partita da dimenticare per gli uomini di Giovanni Ferraro, che al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco erano già sotto di cinque marcatura. Per i padroni di casa segnano Barbarossa, De Muttis, Alessandro, Gagliardini e Nanni. Nella ripresa arriva anche la sesta realizzazione per la compagine laziale: il gol porta la firma di Alessandro, già autore di una rete nella prima frazione. Per il Giugliano, invece, vanno a segno Galdestony e Scaringella in pieno recupero.