Giugliano, la seconda squadra cittadina appesa al filo dei ripescaggi

Una delle due squadre cittadine, l'Fc Giugliano 1928, retrocesso in Eccellenza, attende ancora l'esito dell'istanza di ripescaggio in D. I dirigenti ostentano ottimismo, ma l'esito non appare scontato. La formazione presieduta da Riccardo Franceschini, neo patron del club, sembra orientata tuttavia - pur conservando per un anno l'attuale denominazione - a disputare le gare interne a Casoria o Cardito.

Due settori dello stadio De Cristofaro, intanto, sono stati intitolati rispettivamente alla memoria del defunto ex presidente Salvatore Sestile e al tifoso Giustino Barretta, anch'egli morto prematuramente. Lo deciso ieri il Consiglio comunale di Giugliano, Salvatore Sestile è il presidente più amato della storia del Giugliano: l'uomo che ha riportato la compagine gialloblu, dopo alcuni anni di oblio, alla conquista della serie D. Circa un anno fa la famiglia del defunto presidente ha poi deciso, dopo un anno di gestione, di cedere le quote del club ad altri imprenditori. La società Giugliano calcio 1928, presieduta da Alfonso Mazzamauro e che disputerà il prossimo campionato di serie D, in una nota esprime "apprezzamento e soddisfazione per l'intitolazione decisa dall'assise cittadina".