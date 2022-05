Giugliano in serie C, in migliaia in strada per festeggiare i tigrotti

È il giorno della festa. È il giorno di celebrare la promozione in serie C. Giugliano ha festeggiato oggi la vittoria del campionato e il passaggio dalla D alla Lega Pro.

Dopo la partita con il Cassino, terminata con un 2-0 grazie alle reti del capitano Poziello e di Cerone, la città ha idolatrato i suoi beniamini giallo blu.

Prima in campo, vista la folta presenza di pubblico, poi la squadra ha percorso le vie della città con un pullman scoperto tra applausi e cori. Tanto entusiasmo per i tigrotti che già mercoledì, dopo la vittoria a Monterotondo, erano stati acclamati al rientro in città.

Dopo il giro in pullman per le vie del centro, accompagnati da bandiere e caroselli, l’arrivo in piazza Matteotti acclamati dai tifosi che, allo stadio, hanno messo in scena una coreografia con una enorme bandiera con il numero 1928, anno di nascita della squadra, e striscioni gialli e blu. Le strade colme di migliaia di tifosi che hanno atteso il passaggio dei calciatori.

In piazza poi l’abbraccio della città alla squadra e a tutta la dirigenza che, in appena un anno, è riuscita a compiere il grande passo.