Giugliano, la squadra dei record prepara la sfida-verità con l'Aprilia

Il Giugliano chiama a raccolta i propri tifosi per il big match di domenica. Al De Cristofaro sarà di scena l'Aprilia, seconda forza del girone G, distante cinque lunghezze dai tigrotti.

La marcia del Giugliano è stata finora arrestabile: i gialloblu hanno vinto nove gare sulle nove disputate, subendo una sola rete e realizzandone diciannove. Numeri da record che non hanno pari non solo in Italia. I tigrotti di Giovanni Ferraro cercheranno di centrare domenica il decimo sigillo stagionale e di allungare ulteriormente il passo rispetto alle inseguitrici.

La gara con l'Aprilia è dunque un crocevia della stagione. Allo stadio di Giugliano si prevede il pubblico delle grandi occasioni. Sui gruppi social della terza città della Campania, intanto, è già partito il tam tam per spingere i sostenitori ad affollare le gradinate dell'impianto cittadino.