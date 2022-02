Giugliano, squadra al completo per il recupero con il Cynthialbalonga

Ancora un match casalingo per il Giugliano capolista, che domani affronta in casa (nel turno di recupero) il Cynthialbalonga. "Il morale della squadra è alto - spiega il tecnico gialloblu Giovanni Ferraro - Ciò che contava era recuperare energie mentali e pulire le scorie dopo la fatica di domenica. Ci sono ancora tante gare, ci sarà da combattere fino alla fine”.



L’allenatore ha poi aggiunto: "Pensare alla classifica potrebbe essere un autogol, noi dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso, consapevoli che domani è una gara importante. Il Cynthialbalonga non la scopro io. E’ una squadra forte che sarebbe dovuta essere con noi a lottare per le primissime posizioni. Hanno calciatori importanti, di valore e sono ottimamente allenati". Il Giugliano scenderà in campo con la formazione-tipo. Nessun assenza, dunque, per Ferraro l'imbarazzo della scelta.