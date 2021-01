Ancora un passo falso, l'ennesimo tra le mura amiche del De Cristofaro. Il Giugliano cade in casa con il Team Nuova Florida, collezionando la terza sconfitta consecutiva. I laziali si impongono (1-0) con una rete siglata a pochi minuti dal termine da Vannucci. La sua punizione dal limite, deviata dalla barriera gialloblu, diventa imparabile per Piazza.

Il finale della gara è segnato soprattutto dal nervosismo: a farne le spese tre giocatori del Giugliano, Mambelli, D'Ausilio e Granato, tutti espulsi dal signor Grassi di Forlì. Per il Giugliano, autore di un buon primo tempo, non sono bastati i tanti nuovi innesti (squadra rivoluzionata rispetto a sette giorni fa) per invertire la rotta.

