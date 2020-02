Mano pesante del giudice sportivo, che ha squalificato per due turni il tecnico del Giugliano Massimo Agovino. Per i gialloblu è l'ennesima tegola sotto il profilo disciplinare. Massimo Agovino, infatti, ha già collezionato e scontato numerosi turni di squalifica nel corso di questa stagione, rimediandone ben quattro giornate di fila (sempre per proteste) all'indomani della gara interna con il Castrovillari. L'allenatore, che nell'ultimo turno di campionato era stato allontanato dal campo durante la gara Giugliano-Messina, è stato squalificato "per avere rivolto espressioni ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale". Agovino salterà, dunque, la sfida con la Cittanovese. Indisponibile anche il difensore Andrea Impagliazzo, fermato per un turno. © RIPRODUZIONE RISERVATA