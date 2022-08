Giugliano, Di Napoli: «Siamo pronti» Domani il test con il Napoli United

Ultimi giorni di lavoro al De Cristofaro di Giugliano per i ragazzi guidati da Lello Di Napoli. Domani i tigrotti, neo promossi in serie C, affronteranno in amichevole (a Mugnano) il Napoli United, compagine di Eccellenza allenata da Diego Maradona junior. "Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi - sottolinea Di Napoli - Saremo pronti per l'inizio del campionato. La squadra ha risposto bene al lavoro che abbiamo proposto insieme al mio staff. L'ultima gara contro il Cerignola ci è servita per iniziare a capire che campionato ci aspetta, che sarà diverso da quello della scorsa stagione.

Dobbiamo crescere su tanti aspetti - aggiunge - ne siamo consapevoli, ma sono sereno nel vedere come la squadra lavora sul campo giorno dopo giorno. Mi aspetto più applicazione, convinzione e determinazione perché questi ragazzi hanno tante qualità e ampi margini di miglioramento".