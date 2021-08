Giugliano, il tecnico Ferraro: «C'è bisogno del supporto della città»

Tempo di dichiarazioni, le prime dall'arrivo a Giugliano, per il tecnico gialloblu Giovanni Ferraro. «L’impatto con la nuova realtà di Giugliano è stato ottimo - spiega il neo trainer dei tigrotti - Siamo felici perché lavoriamo in una piazza importante con uno dei maggiori bacini d’utenza della Campania. Siamo stati accolti in modo molto positivo dall’amministrazione comunale e dalla città. Tutti devono capire l’importanza della nostra proprietà. Siamo fortunati a lavorare con direttori di altissimo livello: è uno staff dirigenziale molto importante che ci invidiano tutti».

La preparazione, intanto, prosegue allo stadio De Cristofaro di Giugliano: «E’ stata una buona settimana di lavoro, ovviamente ci siamo concentrati molto sulla condizione fisica. I ragazzi hanno messo tanta benzina nelle gambe. Un aspetto fondamentale è stato quello del conoscerci. Vedo tanta disponibilità da parte di tutti, over e under, stiamo gettando quelle basi che poi risulteranno fondamentali».

Infine l'appello ai tifosi: «La città deve starci vicino, essere paziente. Siamo nuovi, abbiamo bisogno del supporto di tutti. Conosciamo il calore dei tifosi e speriamo presto di averli con noi, il Covid è ancora un impedimento e ci auguriamo di giocare con i nostri sostenitori allo stadio dalla prima giornata. L’importante - conclude Ferraro - è che ognuno faccia il proprio lavoro e percorsi, la città è una parte importante del progetto.