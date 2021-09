Giugliano, il tecnico Ferraro: «Bilancio positivo». Oggi il match con il Matese

Ultimo test amichevole prima del rientro a Giugliano. I tigrotti affrontano oggi (alle 16,30) l'Fc Matese allo stadio Ferrante di Piedimonte. Sarà l'atto conclusivo del ritiro precampionato svolto negli ultimi giorni in quel di Rivisondoli, in Abruzzo. La compagine allenata da Giovanni Ferraro, iscritta al campionato di serie D, esordirà in campionato il giorno 19 con l'impegnativa trasferta di Sassari, contro la Torres. Il Giugliano è al momento imbattuto, dopo aver affrontato in amichevole Chieti, Pescara Primavera, Aurora Alto Casertano e Napoli United. “Il bilancio è più che positivo - spiega il tecnico Ferraro - Sono contento di come la squadra sta lavorando e di come mi segue. Questo è un gruppo sano, serio che va fatto lavorare".