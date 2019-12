Una telenovela infinita. La querelle stadio continua a tenere banco in casa Giugliano. L'impianto comunale, da tempo oggetto di lavori di ristrutturazione ma ritenuti pressoché ultimati, non potrà essere utilizzato nemmeno per l'ultimo incontro dell'anno, in programma domenica, che vedrà i gialloblu di Massino Agovino opposti all'Acr Messina. Gli ultimi sopralluoghi tecnici hanno dato esito negativo.



Un summit, quello che si è tenuto nei giorni scorsi, al quale hanno presenziato il sindaco di Giugliano Antonio Poziello, i rappresentanti dei vigili del fuoco, vigili urbani, i progettisti dello stadio e l'impresa aggiudicataria dell'appalto. I vigili del fuoco, da quanto si apprende, hanno evidenziato ulteriori criticità. La prossima riunione operativa è in programma il 30 dicembre. Il Giugliano disputerà l'ultimo incontro del girone d'andata allo stadio Vallefuoco di Mugnano.