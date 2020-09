Giugliano-Afragolese in quel di Rivisondoli. Andrà in scena fuori dalla regione Campania, dunque, l'amichevole tra le due compagini entrambe in ritiro proprio in Abruzzo. Si giocherà a porte chiuse, così come deciso nel corso di un briefing tra le due società e le forze dell'ordine.



Per il Giugliano di Guglielmo Tudisco sarà la terza amichevole nell'arco di pochi giorni: i gialloblu, infatti, hanno già sfidato e battuto la Barrese e il Pianura, entrambe affrontate allo stadio De Cristofaro di Giugliano prima della partenza per il ritiro di Alfedena. Ritiro in terra abruzzese che si chiuderà nella giornata di domenica, quando i tigrotti faranno ritorno a Giugliano dove sarà completata la preparazione in vista delle prime partite di Coppa Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA