Giugliano, test amichevole al De Cristofaro: vince il Cerignola

Prima battuta d'arresto stagionale per il Giugliano di Lello Di Napoli, impegnato nel test amichevole con l'Audace Cerignola. I pugliesi espugnano il De Cristofaro, imponendosi con un risultato (2-1) di misura. Per i tigrotti, neo promossi in serie C coì come gli avversari affrontati oggi, quello di odierno era il test più probante dall'inizio del ritiro precampionato. Per il Giugliano - schierato da Di Napoli con il consueto 3-5-2 - la rete del momentaneo pareggio è stata firmata da D'Alessio. In precedenza i gialloblu avevano vinto tutte le altre gare amichevoli fin qui disputate.