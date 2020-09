Archiviata l'esperienza in terra d'Abruzzo, dove si è svolto parte del ritiro precampionato, il Giugliano di Guglielmo Tudisco è tornato ad allenarsi allo stadio De Cristofaro. I tigrotti, reduci dall'amichevole con l'Afragolese, torneranno in campo domani per un nuovo test in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. L'avversario di turno è la Nuova Napoli Nord.



Sabato, invece, i gialloblu affronteranno l'Equipe Campania, la compagine composta da calciatori svincolati e in cerca di una nuova squadra, in passato allenata proprio dall'attuale tecnico del Giugliano Tudisco. Sul fronte mercato, infine, nessuna novità : l'organico è da ritenersi al completo e non ci saranno (salvo sorprese) ulteriori colpi.