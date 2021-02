C'è grande attesa in casa Giugliano per il risultato dei tamponi disposti su tutto il gruppo. I calciatori e lo staff tecnico gialloblu, fermi ai box da alcuni giorni dopo il focolaio Covid (cinque tesserati positivi) scoppiato all'interno della rosa, si sottoporranno ai test in mattinata. Il Giugliano, per le vicissitudini legate al virus, non ha disputato le ultime due gare di campionato né tanto meno è potuto scendere in campo contro l'Arzachena, un match rinviato più volte nei mesi scorsi.

Sospesi anche gli allenamenti, così come deciso dalla società. La dirigenza non vuole correre ulteriori rischi: la situazione, sotto il profilo sanitario e tecnico, impone scelte oculate. La classifica non brilla, ma la panchina di Imbimbo (per il momento) non scricchiola.

