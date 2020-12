Il Giugliano, reduce dal pareggio in casa del Muravera, non scenderà domani in campo contro l'Arzachena. Il match, in programma allo stadio De Cristofaro di Giugliano, è stato infatti rinviato (causa Covid) dalla Lega a data da destinarsi. E' il mercato il leitmotiv di questi ultimi giorni in casa gialloblu, con la società ancora alla ricerca di un attaccante e un difensore.

La famiglia Sestile, proprietaria del club, deve far fronte all'addio di quattro veterani: Caso Naturale, Liccardo, Di Girolamo e Carbonaro. Due giocatori sono già stati individuati: si tratta di Foti e Russo, quest'ultimo già in campo contro il Muravera. Sul fronte Covid, infine, lunedì l'ultimo giro di tamponi. Mercoledì - salvo ulteriori sorprese - il Giugliano sarà di scena a Cassino.

