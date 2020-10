Confermati i timori delle scorse ore: un calciatore del Giugliano è positivo al Covid-19. Lo ha comunicato poco fa la società gialloblu, che ha chiesto e ottenuto dalla Lega il rinvio della gara in programma domenica sul terreno del Muravera. "Immediatamente - spiega in una nota il Giugliano calcio - sono state sospese tutte le attività della prima squadra e del settore giovanile e avviate, come da protocollo, sanitario, tutte le pratiche per la messa in sicurezza. Dirigenti, calciatori e addetti ai lavori che sono stati contatto con il tesserato positivo saranno sottoposti a tampone e sarà eseguita la sanificazione degli spogliatoi del De Cristofaro". Top secret, al momento, il nome del contagiato.

