Giugliano-Torres 1-0, decide un rigore di Cerone

È il Giugliano ad aggiudicarsi la sfida dell'anno. I gialloblu di Giovanni Ferraro blindano il primato superando di misura (1-0) la Torres, diretta inseguitrice. A decidere il match è Federico Cerone, il fantasista del Giugliano che nel primo tempo trasforma con freddezza un penalty decretato da Ceriello di Chiari. Una decisione a lungo contestata dagli ospiti.

La gara non è bella, soprattutto nel primo tempo, quando le due squadre si fronteggiano prevalentemente in mezzo al campo. Partita dominata dal tatticismo, che si accende nei minuti finali della ripresa, con la Torres che sfiora il pari con il neo entrato Ruocco (il tiro da distanza ravvicinata si stampa sulla traversa) e il Giugliano che potrebbe raddoppiare con Scaringella, ben servito in area di rigore da Ferrari. Vincono i padroni di casa e i tre punti sono fondamentali in chiave promozione.